Schweinfurt (epd). Im Urlaubsmonat August sind in diesem Jahr rund 4,6 Millionen Gäste in Bayern gezählt worden. Das seien 3,2 Prozent weniger Gästeankünfte als im August 2024, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Dazu komme ein Rückgang bei den Übernachtungszahlen: um 2,5 Prozent auf 12,2 Millionen Übernachtungen.

Besonders deutlich fiel das Minus bei den internationalen Touristen aus: Ihre Übernachtungszahlen sanken um knapp elf Prozent, die Zahl der Gästeankünfte um knapp zwölf Prozent. Insgesamt waren im August 2025 knapp 1,2 Millionen Gäste aus dem Ausland in Bayern zu Gast und übernachteten gut 2,4 Millionen Mal. Im vergangenen Jahr hatten Touristen aus dem Ausland im August noch für einen Übernachtungsrekord gesorgt.

Für die Statistik wurden die Meldungen von 11.418 Beherbergungsbetrieben in Bayern mit mindestens zehn Gästebetten herangezogen.