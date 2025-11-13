Nürnberg (epd). Der Nürnberger evangelische Stadtdekan Jürgen Körnlein muss auf die Waage. Am Samstag, 22. November, soll festgestellt werden, ob der Dekan mehr oder weniger wiegt als die ausgemusterten Mobiltelefone, die die evangelische Jugend (ejn) in den vergangenen Monaten gesammelt hat. ejn-Sprecherin Daniela Schremser ist zuversichtlich, dass die Jugend gegen den Stadtdekan gewinnt. Über 400 Handys habe man erhalten. Zusammen dürften die ihrer Meinung nach schwerer sein als Körnlein.

Sollte der Stadtdekan verlieren, werde er der Jugend eines seiner selbst gemalten Gemälde schenken, das diese dann zugunsten ihrer Arbeit versteigern will. Die Wettauflösung findet während der Nürnberger Dekanatssynode statt. Dabei erhält die ejn auch das Zertifikat "Gemeinde fair und nachhaltig" von Mission eine Welt, Diakonie und Landeskirche.

Die Sammlung alter Handys hat die ejn zusammen mit dem Partnerschaftszentrum "Mission EineWelt" durchgeführt, das sich dafür einsetzt, dass die Millionen von abgelegten Handys und Smartphones wiederverwertet werden. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, wie Gold, Kupfer und seltene Erden.