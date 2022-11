Nürnberg (epd). Das Adventssingen im Nürnberger Stadion findet in diesem Jahr wieder statt. Nachdem es zwei Jahre in Folge digital veranstaltet worden war, können Sängerinnen und Sängern nun wieder ins Max-Morlock-Stadion kommen, teilte die Stadt am Freitag mit. Das vorweihnachtliche Konzert am 23. Dezember diene einem guten Zweck. Ein Euro pro verkauftem Ticket gehe in diesem Jahr an die Nürnberger Tafel, so die Stadt.

Ein Chor von rund 20.000 Stimmen hatte sich in den Jahren vor der Pandemie am Tag vor Heiligabend im Stadion versammelt. Mit dabei war auch das Nürnberger Christkind. Am Rahmenprogramm sind der Fränkische Sängerbund, der evangelische und der katholische Stadtdekan, die Partnerstädte und das Vorlesekind beteiligt, so die Stadt. Der Ticketverkauf startet an diesem Montag (7. November).