München (epd). Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr verbreiten vier evangelische Landeskirchen wieder ein gemeinsames Sonderheft zu Weihnachten. Das 16-seitige Magazin "Weihnachten feiern" liegt diesen Freitag oder Samstag (19./20. Dezember) in einer Auflage von drei Millionen Exemplaren zahlreichen Tageszeitungen in gedruckter und digitaler Fassung bei, wie der für das Projekt federführende Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) am Donnerstag mitteilte. Zudem werden mehrere zehntausend Exemplare kostenlos über zahlreiche Kirchengemeinden und andere Kanäle verteilt.

Das Sonderheft "Weihnachten feiern" kommt im kompakten DIN-A-5-Format über viele Zeitungen im Norden und Süden Deutschlands in die Haushalte. Neben Liedern, Texten, Bildern, einem Weihnachtsrätsel und einer Weihnachts-Playlist enthält die Sonderausgabe erstmals die Weihnachtsgeschichte als Graphic Novel gezeichnet. Um neben dem gemeinsamen Inhalt die jeweilige regionale Verankerung sichtbar zu machen, sind die vier Umschlagseiten sowie erstmals eine weitere Regionalseite für jede Landeskirche individuell gestaltet.

Sonderheft liegt zahlreichen Tageszeitungen bei

EPV-Direktor Roland Gertz bezeichnete es als eine "echte Weihnachtsfreude", dass nach 2024 nun ein zweites Mal die Medienhäuser der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern dieses gemeinsame Projekt realisiert haben.

Erstmals konnten laut Gertz dank der Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zentrale Inhalte dieser Sonderausgabe auch anderen Landeskirchen auf digitalem Weg zur Verfügung gestellt werden. "So hoffen wir, dass im kommenden Jahr noch weitere Landeskirchen bei dieser gemeinsamen Weihnachtssonderausgabe und der Verbreitung über die Tageszeitungen mitmachen werden", sagte er.

Im Norden wird das Sonderheft beispielsweise über die Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags, in Berlin und Brandenburg etwa über den "Tagesspiegel" und in Niedersachsen über die "Hannoversche Allgemeine" und den "Weserkurier" verbreitet. In Bayern liegt "Weihnachten feiern" etwa der "Süddeutsche Zeitung" und den "Nürnberger Nachrichten" bei.