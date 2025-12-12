Nürnberg (epd). Am 16. Dezember veranstaltet der Kabarettist und Autor Bernd Regenauer mit seiner Nürnberger Initiative "Helfmer zamm!" wieder ein Festessen für wohnungslose Menschen. Laut Aktionswebseite sind rund 500 Bedürftige aus verschiedenen sozialen Einrichtungen in Nürnberg, Fürth, Schwabach und dem Nürnberger Land in die Eventhalle Gartenstadt zu einem Drei-Gänge-Menü und Kulturprogramm eingeladen. Mehr als 100 Ehrenamtliche unterstützen die Aktion, es gebe viele Spenden, regionale Unternehmen und Sozialeinrichtungen sponserten den Abend, hieß es.

Die Inspiration für "Helfmer zamm!" kommt laut Webseite vom Sänger Frank Zander, der seit Jahren vor Weihnachten eine ähnliche Aktion in Berlin veranstaltet. Das erste Festessen in Mittelfranken fand 2023 statt.