Windsbach (epd). Der Windsbacher Knabenchor führt dieses Jahr vier Mal vier Kantaten aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium auf. Unter der Leitung von Ludwig Böhme und begleitet vom La Folia Barockorchester singen die jungen Sänger des Knabenchors die Kantaten 1 bis 3 sowie 6 zuerst am 16. Dezember in der Berliner Philharmonie. Tags darauf folgt in der evangelischen Ansbacher St. Gumbertuskirche fast ein "Heimspiel". Am 18. Dezember ist der Knabenchor in der Nürnberger Friedenskirche und am 21. Dezember in der Tonhalle Zürich zu Gast.

Im Konzertplan der Windsbacher für die Monate Oktober bis Dezember heißt es, Bachs Weihnachtsoratorium sei "für die Windsbacher und ihr Publikum immer ein Höhepunkt der Konzertsaison". Die Musik Bachs scheine "vollkommen zeitlos" und klinge in der Interpretation durch Chorleiter Böhme und seiner Sänger so, "als käme sie frisch aus Bachs Komponistenstube". Bei den Konzerten stehen die Solisten Elisabeth Breuer, Marie Henriette Reinhold, Benedikt Kristjánsson und Tobias Berndt mit auf der Bühne.

Der Windsbacher Knabenchor gilt als einer der besten Knabenchöre Deutschlands. Der Chor und sein Internat im mittelfränkischen Windsbach sind Einrichtungen der bayerischen evangelischen Landeskirche. Der Chor besteht seit 1946, gegründet wurde er von Hans Thamm. Ihm folgte 1978 Friedrich Behringer, der das Ensemble schließlich zu Weltruhm führte. Ab 2012 stand der heutige Dresdner Kreuzkantor Martin Lehmann als künstlerischer Leiter an der Spitze des Chores, ihm folgte in Windsbach ab Herbst 2022 Ludwig Böhme.