Windsbach (epd). Die Windsbacher starten zum ersten Mal mit ihrem Mädchenchor ins neue Schuljahr. Wie der Windsbacher Campus am Dienstag mitteilte, habe man bereits am Montag (15. September) 19 Mädchen und 19 Jungen neu begrüßt. "Man soll mit Superlativen ja sparsam umgehen, doch heute können wir zurecht sagen: Heute ist ein historischer Tag für Windsbach", sagte Chorleiter Ludwig Böhme laut Mitteilung.

Auch die Leiterin des neuen Mädchenchors, Claudia Jennings, zeigte sich der Mitteilung zufolge bewegt: "Es ist großartig, dass sich so viele Mädchen für unseren neuen Chor begeistern und das Vorsingen bestanden haben." Allen neuen Sängerinnen und Sängern wünsche sie "ein gutes Ankommen auf dem Campus". Bereits an diesem Dienstag wurde mit den Proben begonnen. Sie freue sich "sehr auf dieses neue Kapitel", sagte Jennings.

Zunächst durchlaufen alle neuen Sängerinnen und Sänger ihre Grundausbildung bei den "Windsbacher Jungen Stimmen" unter der Leitung von Kilian Stein. Sobald sie musikalisch bereit sind - das kann wenige Wochen oder auch ein Schuljahr dauern - wechseln sie in den traditionsreichen Knaben- oder eben in den neu gegründeten Mädchenchor. Ergänzt wird die Ausbildung durch Einzelstimmbildung und Musiktheorie.

Die schulische Laufbahn gestalten die Kinder individuell: Ob Gymnasium, Mittel- oder Realschule - in Windsbach stehen ihnen alle Türen offen. Unter den Neuankömmlingen sind in diesem Jahr auch sieben Grundschulkinder, daneben auch ältere Quereinsteiger. In der Regel beginnt die Windsbacher Sängerinnen- und Sängerkarriere mit dem Wechsel in die weiterführende Schule, also der fünften Klassenstufe.

Der Windsbacher Knabenchor gilt als einer der besten Knabenchöre Deutschlands. Der Chor und sein Internat im mittelfränkischen Windsbach sind Einrichtungen der bayerischen evangelischen Landeskirche. Der Chor besteht seit 1946, gegründet wurde er von Hans Thamm. Ihm folgte 1978 Friedrich Behringer, der das Ensemble zu Weltruhm führte. Die Einrichtung eines Mädchenchors wurde vergangenen November bekannt gegeben.