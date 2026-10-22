Nürnberg (epd). Mit Andachten, einer Bildersuche durchs Haus und einem gemeinsamen Mittagessen haben sich die Mitarbeitenden der Wirkstatt evangelisch und des Gottesdienst-Instituts von ihrem Standort in der Sperberstraße 70 in Nürnberg verabschiedet. Wie die Wirkstatt am Donnerstag mitteilte, ziehen beide Einrichtungen im November in den neu gebauten Evangelischen Campus Nürnberg (ECN). "Wir begleiten Gemeinden und Dekanate seit Jahren durch Veränderungen. Jetzt gehen wir selbst durch eine und merken, wie viel Abschied dazugehört", sagte Gudrun Scheiner-Petry vom Leitungsteam der Wirkstatt.

1993 hatte das Amt für Gemeindedienst (afg) der bayerischen Landeskirche den damaligen Neubau bezogen, seit 2000 arbeitete dort auch das Gottesdienst-Institut, hieß es. 2024 ist die Gemeindeakademie Rummelsberg eingezogen, nachdem sie ihre Räume direkt in Rummelsberg aufgeben musste. Seit dem 1. Januar 2025 bündele die Wirkstatt evangelisch die Arbeit des Amts für Gemeindedienst, des Amts für Jugendarbeit und der Gemeindeakademie. Zum 1. Januar 2027 erfolge der Zusammenschluss mit dem Gottesdienst-Institut.

Gemeinsamen Angebot für Gemeinden und Regionen

Für Kirchengemeinden, Dekanate und Regionen werde das etwa durch ein gemeinsames Shop-Angebot sichtbar, in dem Material für Gottesdienst, Gemeinde- und Jugendarbeit sowie zu vielen anderen Themen an einer Stelle zu finden sind. "Wir arbeiten schon heute gut und vertrauensvoll zusammen, und es gibt viele Verbindungen zwischen unseren Themen", sagte Stefan Gehrig, bisher Leiter des Gottesdienst-Instituts.

Auf dem ECN seien die rund 130 Mitarbeitenden der Wirkstatt erstmals unter einem Dach - mit rund der Hälfte der bisherigen Fläche, an flexiblen Arbeitsplätzen und weitgehend papierlos. Geschäftsführung, IT und Buchhaltung seien bereits zusammengeführt. Für Kirchengemeinden, Dekanate sowie Haupt- und Ehrenamtliche bedeute der Umzug kürzere Wege: Auf dem Campus arbeite die Wirkstatt Tür an Tür mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg, der Evangelischen Jugend in Bayern, dem CVJM Bayern, Mission EineWelt und weiteren Partnern.