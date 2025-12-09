Berlin, München (epd). Armut ist in Deutschland einer Studie zufolge wegen hoher Wohnkosten weiter verbreitet als angenommen. Für fünf Millionen Menschen, die bislang nicht als arm gelten, seien im vergangenen Jahr die Wohnkosten so hoch gewesen, dass ihr verbleibendes Einkommen unter der Armutsgrenze gelegen habe, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband Deutschland am Dienstag in Berlin mit. Demnach müssten 18 Millionen Menschen in Deutschland als arm gelten statt 13 Millionen. In Bayern sind nach dieser Berechnung rund 2,4 Millionen Menschen von Armut betroffen statt knapp 1,6 Millionen ohne Einbeziehung der Wohnkosten.

Der Paritätische wertet in seiner Studie Menschen als arm, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügen. Laut EU-Konvention gelten diese Menschen allerdings lediglich als armutsgefährdet. Studienautorin Greta Schabram räumte auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts (epd) ein, dass die Studie diesen Unterschied nicht mache. Deren Grundaussage, dass Armut nicht nur vom Einkommen, sondern auch von Wohnkosten abhänge, sei dadurch aber nicht verändert.

Wohnarmutsquote bundesweit 22,3 Prozent

Am schlechtesten schnitt laut der Studie das Bundesland Bremen ab, wo 33,4 Prozent der Menschen von Armut betroffen sind, wenn die Wohnkosten einbezogen werden. In Bayern war die Situation mit einer sogenannten Wohnarmutsquote von 18,1 Prozent vergleichsweise am entspanntesten. 2024 lag diese Quote noch bei 16,3 Prozent. Bundesweit lag die Wohnarmutsquote laut der aktuellen Studie bei 22,3 Prozent.

"Wohnen ist zum Luxus geworden" - und das nicht nur im teuren München, sondern im gesamten Freistaat, warnte Margit Berndl, Vorständin des Paritätischen in Bayern. Die Studie zeige deutlich, wie sehr Wohnraumknappheit, ein unregulierter Mietmarkt und steigende Neubaukosten die gesamte Lage verschlimmerten. "Die hohen Kosten der Unterkunft sind dabei nicht das Ergebnis von individuellem Fehlverhalten, sondern Ausdruck struktureller Probleme auf dem Wohnungsmarkt", sagte Berndl.

Der Paritätische forderte eine stärkere Regulierung des Mietmarkts. Die Mietpreisbremse müsse unbefristet bundesweit gelten, Schlupflöcher müssten geschlossen werden. Auch müssten Mieterhöhungen in angespannten Wohnmärkten stärker begrenzt werden. Außerdem müsse der Bund Wohngemeinnützigkeit mehr fördern, Kommunen müssten Sozialbindungen von Wohnungen entfristen und mehr in sozialen Wohnungsbau investieren.