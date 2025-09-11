Schweinfurt (epd). In Bayern werden immer mehr Kinder in Kitas und der Kindertagespflege betreut. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Schweinfurt mitteilte, waren zum Stichtag am 1. März dieses Jahres 669.940 Kinder in Kitas und in der Kindertagespflege angemeldet. Das ist ein Anstieg um 0,4 Prozent im Vergleich zum 1. März 2024. Die Zahl der in Kitas betreuten Kinder lag mit 658.326 Kindern um 0,6 Prozent höher, während die Zahl der in der Kindertagespflege betreuten Kinder um 6,8 Prozent auf 11.922 Kinder sank.

Insgesamt wurden zum Stichtag bayernweit 33,8 Prozent der Unter-Dreijährigen in Kindertageseinrichtungen betreut, bei den Drei- bis Unter-Sechsjährigen waren es 94,8 Prozent. Die Betreuungsquote für unter dreijährige Krippenkinder lag im Landkreis Erlangen-Höchstadt mit 48,4 Prozent am höchsten, gefolgt von Stadt und Landkreis Würzburg (48,3 Prozent) sowie Stadt und Landkreis Coburg (47,3 Prozent). In Kindertageseinrichtungen waren zum Stichtag in ganz Bayern 153.450 Personen beschäftigt, rund 123.600 davon vor allem im pädagogischen Bereich.