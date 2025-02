Schweinfurt (epd). Immer mehr Menschen in Bayern werden in Pflegeeinrichtungen oder von Pflegediensten betreut. Zum Stichtag 15. Dezember 2023 wurden rund 132.000 Menschen in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen versorgt, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Das sei ein Anstieg von 5,7 Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung 2021.

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilte, ist der Anstieg bei der Anzahl der Pflegebedürftigen in Kurzzeitpflege mit 12,5 Prozent und in Tagespflege mit 41,5 Prozent am stärksten. Insgesamt gibt es in Bayern 2.146 Pflegeheime mit knapp 140.000 Plätzen. Beschäftigte in der Pflege gibt es insgesamt rund 114.000, 81,5 Prozent von ihnen sind Frauen.