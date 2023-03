Chormusik und Kirche

Unter dem Motto "Alles was Odem hat, lobe den Herrn!" werden rund 1.000 Sängerinnen und Sänger am 24. Juni 2023 zum Landeschortage des Verbands der evangelischen Chöre "Singen in der Kirche" erwartet. Rund um die St. Georgs-Kirche in Nördlingen soll es Musik und Begegnung mit Workshops und Klangstationen geben, teilten die Verantwortlichen am Freitag mit. Dekanatskantor Udo Knauer und Verbandspräsident Volker Gloßner fiebern dem - durch die coronabedingte Zwangspause mit dreijähriger Verspätung stattfindenden Ereignis - in diesem Jahr ganz besonders entgegen.