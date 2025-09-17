Bamberg (epd). Das Zelt der Religionen auf dem Bamberger Markusplatz bekommt eine neue Zeltplane. "Nach 13 Jahren war das Dach einfach durch. Wir wollten aber diesen religiösen Ort für Bamberg erhalten", sagte Diakonin Andrea Hofmann vom Förderverein Zelt der Religionen dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch. Ein Jahr lang habe man um finanzielle Unterstützung geworben. Durch eine Crowdfunding-Aktion und Spenden von verschiedenen Stiftungen und Institutionen kamen rund 120.000 Euro zusammen, mit denen ein neues Zeltdach und kleinere Renovierungen bezahlt werden können.

Am 22. September soll das neue Dach von derselben Firma angebracht werden, die das Zelt der Religionen bereits zur Landesgartenschau 2012 aufgebaut hatte. "Mit dem neuen Dach hoffen wir, dass wir eine noch längere Lebensdauer haben", freute sich die Diakonin. Am 30. September folge eine feierliche Einweihung mit Vertretern aller Religionen in Bamberg, die sich im Förderverein engagieren. Auch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) werde erwartet. "Wir wollen ein großes Fest feiern, mit gemeinsamem Essen und viel Musik, von einem Bamberger Imam und den Bläsern der evangelischen Kirche", so Hofmann.

Das Dach des Zelts der Religionen hat drei unterschiedlich gestaltete Seiten, die sich auf das Judentum, das Christentum und den Islam beziehen. "Zu den Texten, die auf der Plane stehen, werden verantwortliche Vertreter dieser Religionsgemeinschaften etwas erzählen", kündigte Hofmann an. Auch andere Religionen werden sich kurz vorstellen. Das Fest ist offen für alle interessierten Menschen, egal welcher Religion oder ohne Glauben.