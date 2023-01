Nürnberg (epd). Die Nürnberger zentrale Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag findet in diesem Jahr wieder in der Reformationsgedächtniskirche statt. Das Gedenken am Freitag, 27. Januar (14 Uhr), veranstalten evangelisches Dekanat, Israelitische Kultusgemeinde, katholische Stadtkirche und die Stadt Nürnberg gemeinsam, teilte der evangelische Dekan Jonas Schiller mit. Traditionell gestalten Jugendliche aus Schulen die Feier mit. In diesem Jahr haben sie Schülerinnen und Schüler der Lothar-von-Faber-Realschule Nürnberg und dem Christian-Ernst-Gymnasium Erlangen mit vorbereitet.

Der Holocaust-Gedenktag am Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 ist in Deutschland seit 1996 offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Tag auch zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, 2006 wurde er erstmals weltweit begangen.