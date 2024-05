Kinderschutz

Sozialpädagogin Uta Weber über Kindererziehung: "Gewalt hinterlässt immer Spuren"

Viele Menschen in Deutschland halten körperliche Bestrafung in der Erziehung immer noch für richtig, wie eine repräsentative Studie zeigt. Die Sozialpädagogin und Referatsleiterin der Fachberatung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Uta Weber, warnt vor den Folgen.

