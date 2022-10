Neuburg a.D. (epd). Zur Schnapszahl am 11.11.22 können sich Paare spontan in der Schlosskapelle in Neuburg a.d. Donau das kirchliche Ja-Wort geben. Den Paaren werde in einem der ältesten evangelischen Kirchenbauten Deutschlands an diesem Tag in persönlicher Atmosphäre, mit oder ohne Gäste, der Segen Gottes für ihre Beziehung zugesprochen, teilte die Kirchengemeinde Neuburg am Mittwoch mit. Zuvor müssten sich die Paare und Pfarrpersonen lediglich bei einem kurzen Gespräch kennenlernen. Dabei wählten die Paare ihren Trauspruch und die musikalische Begleitung aus. Voraussetzung für die Anerkennung der kirchlichen Ehe sei die standesamtliche Heirat.