Straubing (epd). Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine am 24. Februar lädt das Straubinger Bündnis "Wir sind bunt" zum Gedenken an die Toten und Opfer von Kriegen in der Welt. Dabei sollen neben dem Krieg in der Ukraine auch die anderen Kriege und Bürgerkriege wie in Syrien, Eritrea oder an vielen anderen Orten der Welt in den Blick genommen werden, teilte ein Sprecher des Bündnisses am Dienstag mit.

Kriege seien stets mit eklatanten Verletzungen der Menschenrechte verbunden. Unter den Opfern von Kriegen seien neben Soldatinnen und Soldaten auch die Zivilbevölkerung, Kinder und alte Menschen. Ihrer soll in Solidarität gedacht werden. Bei der Veranstaltung werden laut Mitteilung Geflüchtete in ihrer und in deutscher Sprache Texte vorlesen, die vom Leid des Krieges, aber auch von der Sehnsucht nach Frieden erzählen. Die Gedenkfeier beginnt um 19 Uhr am Straubinger Pulverturm.