München (epd). Zum Karfreitag will "Checker Tobi" vom Bayerischen Rundfunk (BR) Kindern in seinem Podcast die Themen Tod und Sterben nahebringen. Viele Erwachsene scheuten sich davor, mit Kindern über diese Themen zu sprechen, teilte der BR am Dienstag mit. Dabei gehörten sie zum Leben dazu. Daher wolle Checker Tobi dieses Tabu brechen und widme ihnen eine extralange Folge seines Kinder-Podcasts "CheckPod".

Gemeinsam gingen Tobi und der 12-jährige Adam den Fragen nach, warum Menschen sterben müssen, wie man Abschied nehmen kann und was nach dem Tod passiert. Sie erzählen laut Mitteilung von ihren Erlebnissen nach dem Tod der Großeltern und holen sich Rat bei einer Trauerbegleiterin und Bestatterin. Auch ist Thema, wie der Toten in Mexiko, Ghana oder Jamaika gedacht wird. Schließlich ermutigen sie Kinder dazu, offen über das Sterben zu sprechen, damit der Tod seinen Schrecken verliert.