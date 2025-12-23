Nürnberg (epd). Den Nürnberger Christkindlesmarkt haben im Advent 2025 rund zwei Millionen Gäste besucht. "Der Nürnberger Christkindlesmarkt verlief auch in diesem Jahr aus touristischer Sicht erfolgreich", sagte Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, am Dienstag, "die Nachfrage in der Hotellerie war gut". Auch Nürnbergs Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier zog eine positive Bilanz. Sie könne auf einen "rundum gelungenen Christkindlesmarkt zurückblicken".

Der Christkindlesmarkt habe auch 2025 wieder mit einer einzigartigen Atmosphäre, dem liebevoll gestalteten Angebot und großer Gastfreundschaft Menschen aus aller Welt berührt und begeistert, so Heilmaier. Positiv habe sich in diesem Jahr entwickelt, dass viele Marktkaufleute ihre Buden aufgehübscht und so zu einem noch harmonischeren Gesamtbild beigetragen hätten.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Er wurde als "Kindles-Marck" nach neuesten Forschungsergebnissen erstmals im Jahr 1678 schriftlich erwähnt.