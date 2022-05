Regensburg (epd). Die Regensburger Domspatzen präsentieren am 2. und 3. Juni gemeinsam mit der Hofkapelle München in der Regensburger Dreieinigkeitskirche Mozarts große Credo-Messe (KV 257) und die "Vesperae solennes de Confessore" (KV 339). "Missa und Vesperae" lautet der Titel des Programms, das Domkapellmeister Christian Heiß ausgesucht habe, teilten die Veranstalter mit. Das Konzert wird live übertragen vom Bayerischen Rundfunk und dem Deutschlandradio Kultur.

Die Domspatzen bestreiten damit unter Leitung des Domkapellmeisters das Eröffnungskonzert der "Tage Alter Musik" in Regensburg. Das renommierte Festival findet an historischen Aufführungsorten statt und geht bis zum 6. Juni. Geboten werden insgesamt 16 Konzerte meisterhafter Ensembles. Die beiden Eröffnungskonzerte beginnen am Donnerstag und Freitag (2./3. Juni) jeweils um 20 Uhr in der Regensburger Dreieinigkeitskirche.