Nürnberg (epd). Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und Kinderpfleger im Dienst der evangelischen Kirche in Bayern erhalten ab 1. Juli Zulagen von bis zu 180 Euro im Monat und zwei zusätzliche Urlaubstage zur Regeneration. Mit dem Beschluss wolle die Kirche ihre Attraktivität als Arbeitgeber in den Sozial- und Erziehungsdiensten steigern, sagte der Vorsitzende der Fachgruppe Kirche in der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK), Klaus Klemm, in einer Mitteilung der ARK vom Montag.

Die Leistungen würden denen entsprechen, die es im öffentlichen Dienst gebe, hieß es. Zusätzlich zum regulären Urlaub von 30 Tagen haben die Beschäftigten nun die beiden Regenerationstage und am Buß- und Bettag, Heiligabend und Silvester frei. Für Beschäftigte in der Erziehung und Sozialdiensten der Diakonie habe die ARK bereits im vergangenen Jahr Tarifsteigerungen um bis zu acht Prozent beschlossen.

Die ARK Bayern ist das oberste Tarifgremium für die evangelisch-lutherische Kirche und die Diakonie in Bayern. Nach eigenen Angaben betreffen ihre Entscheidungen rund 117.000 Mitarbeitende. Die Kommission besteht aus 16 unabhängigen Mitgliedern, Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst, der Mitarbeitenden im diakonischen Dienst, der kirchlichen Körperschaften und der Träger diakonischer Einrichtungen.