Madeleine Dähling verlor ihren Vater, als sie 13 Jahre alt war. Er litt an einer Herzerkrankung, musste dadurch auf eine gesunde Ernährung achten. Dähling begann mit Sport und setzte sich zunehmend mit Essen auseinander. "Ein gesunder Lebensstil und Kalorienzählen waren für mich eine Ablenkung, da ich dadurch immer beschäftigt war. Außerdem konnte ich allen zeigen, dass es mir trotz der Trauer gut ging und ich alles im Griff hatte", sagt die heute 33-Jährige, die in einem Dorf am Rande Hamburgs aufwuchs.

Zudem habe sie verhindern wollen, dass sie selbst oder ihre Mutter ebenfalls erkranken:

"Ich dachte mir, wenn ich mich jetzt super gesund ernähre und auch meine Mutter davon überzeugen kann, kann ich sicherstellen, dass wir diese Erkrankung nie bekommen."

Sie baute sich also ein striktes Regelkonstrukt auf. "Ich war auf der Suche nach dem Schlüssel zur perfekten Ernährung."

Essverhalten immer strikter, am Schluss Orthorexie

Durch ihr Studium der Ökotrophologie setzte sich die heutige Ernährungsberaterin noch mehr mit Ernährung auseinander - und mit Krankheiten. Das hatte auch Einfluss auf ihr eigenes Essverhalten. "Ich habe mich ernährt, als hätte ich bereits eine Erkrankung, damit ich eben gar nicht erst krank werde." Ihr Verhalten wurde strikter, zum Schluss war es Orthorexie.

Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Andreas Wahl-Kordon aus Hornberg (Ortenaukreis) behandelt seit vielen Jahren Patienten mit Ess- und Zwangsstörungen. "Bei Orthorexie handelt es sich um ein ausgeprägt gesundheitsorientiertes Essverhalten, das häufig mit strengen Ernährungsregeln einhergeht", erläutert er. Das gehe oft mit Magersucht einher.

"Bei Menschen mit Orthorexie stehen jedoch nicht Kalorien im Mittelpunkt, sondern der gesundheitliche Aspekt", erklärt der Experte. "Es werden also Lebensmittel ausgeschlossen, die als krebserregend gelten, es wird penibel auf Inhaltsstoffe geachtet, Nährwerte werden eingehend studiert." Eine mögliche Folge: Mangelernährung.

Gesund oder zwanghaft?

Die Unterscheidung eines gesunden Essverhaltens von einem zwanghaften sei nicht ganz einfach, sagt Wahl-Kordon: "Heutzutage beschäftigen sich viele Menschen mit gesunder Ernährung. Das liegt im Trend und wird gesellschaftlich gefördert." Betroffene würden häufig nicht erkennen, dass ihr Verhalten zwanghaft ist.

"Vielleicht erhalten sie sogar Lob und Komplimente für ihre Disziplin."

Entscheidend sei der Faktor Kontrolle. "Sie müssen sich streng an ihre Ernährungsregeln halten, bekommen Panik, wenn sie davon abweichen müssen."

Als Folge dessen ziehen sich Betroffene immer mehr zurück, sagen Treffen mit Freunden und Familie ab. "Sie vermeiden Restaurantbesuche, da sie nicht genau wissen, welche Inhaltsstoffe die Gerichte haben und wie sie zubereitet werden", beschreibt Wahl-Kordon. Zudem würden sich Menschen mit Orthorexie in bedenklichem Maße mit Ernährung beschäftigen: "Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Gesunde Ernährung wird für sie zum Lebensmittelpunkt."

Persönlichkeitsmerkmale wie ausgeprägter Ehrgeiz und Leistungsorientierung, aber auch Perfektionismus, können die Entwicklung einer Zwangsstörung begünstigen. "Der Zwang, alles perfekt machen zu wollen, überträgt sich aufs Essverhalten. Das Paradoxe ist: Menschen mit Orthorexie wollen um jeden Preis gesund sein, dabei ist ab einem bestimmten Punkt das genaue Gegenteil der Fall."

Zwanghaftes Essverhalten zeigt körperliche Folgen

Dählings zwanghaftes Essverhalten schränkte sie im Alltag zunehmend ein. Freundschaften rückten in den Hintergrund, Lebensmitteleinkäufe dauerten oft mehrere Stunden. "Es hat einen wahnsinnig großen Teil meines Lebens eingenommen. Wenn ich mit Freunden essen gegangen bin, was ohnehin nicht häufig vorkam, habe ich tagelang vorher die Speisekarte studiert und geplant, was ich bestellen kann", erinnert sich Dähling.

Nicht nur die gedankliche Vereinnahmung, auch die körperlichen Folgen ihrer strikten Ernährungsweise zeigten sich schnell. "Ich hatte zu dieser Zeit nur etwa zwei Mal im Jahr meine Regelblutung. Da ich aber kein Untergewicht hatte, hat mich mein Frauenarzt nie darauf angesprochen."

Heute ist sie von ihrer Orthorexie geheilt, hilft als Ernährungsberaterin anderen. Zwanghafte Gedanken rund um Ernährung habe sie nicht mehr. "Wenn ich heute eine Pizza esse, dann bin ich manchmal eher erstaunt, wie viel sich da verändert hat und wie leicht es mir fällt." Das habe ihr viel Lebensqualität zurückgegeben. "Erst seit ich nicht mehr zwanghaft gesund esse, fühle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gesund."