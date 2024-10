Ethik Digital

Streiten wir zu wenig oder zu viel? Jahrestagung "Ethik Zeilen" diskutiert gesellschaftliche Polarisierung

Die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft thematisiert die Jahrestagung "Ethik Zeilen" der bayerischen evangelischen Landeskirche. Sie findet am 15. November in München statt.

