Die dreiteilige ARD-Dokumentation "XATAR – Ein Leben ist nicht genug" begleitet das Leben des Rappers Giwar Hajabi, bekannt als Xatar, über weite Strecken noch zu seinen Lebzeiten. Der Tod des Künstlers im Mai 2025 während der Produktionsphase verschiebt den Fokus der Reihe: Aus einem klassischen Künstlerporträt wird rückblickend eine biografische Rekonstruktion, die versucht, die unterschiedlichen Facetten einer stark aufgeladenen Figur zu erfassen.

Die Serie bewegt sich dabei zwischen Musik, Biografie und Kriminalgeschichte – und erzählt weniger chronologisch als entlang eines Lebens, das immer wieder zwischen Erfolg und Abgrund pendelt.

Flucht, Plattenbau, Bonn: Wie Xatars Kindheit ihn formte

Giwar Hajabi wird 1982 im Iran geboren, in eine kurdisch geprägte Familie. Sein Vater arbeitet als Musikprofessor, seine Mutter ist Lehrerin – und eine Frau, die sich kurdischen Widerstandskämpferinnen angeschlossen hatte, gegen Saddams Regime stand und dafür in Gefangenschaft geriet. Dass sie Giwar später offen und modern erzog, war keine Selbstverständlichkeit.

Die Doku zeichnet die Kindheit im Bonner Stadtteil Brüser Berg als prägendes Umfeld: ein Ort sozialer Spannungen, aber auch künstlerischer und biografischer Suchbewegungen. Xatar selbst beschreibt diese Zeit als von Perspektivlosigkeit und gleichzeitig großen Ambitionen geprägt.

Sein Künstlername "Xatar" – kurdisch für "Gefahr" – wird in der Serie als frühe Selbstverortung gelesen, die sich später biografisch verdichtet.

Die musikalischen Anfänge werden in der Doku über persönliche Beziehungen erzählt. In Bonn trifft Giwar Hajabi den Sänger Samy, er beschreibt ihre Verbindung als etwas, das sich schwer mit einem Wort erfassen lässt: Bruder, Vater, Seelenverwandter – alles gleichzeitig. Zwei Menschen, die im selben Viertel aufgewachsen sind, dieselben Träume hatten und sich gegenseitig nie fallen ließen. Ihr erster gemeinsamer Proberaum war eine Sparkassenfiliale im Winter, weil es draußen zu kalt war. Samy sang, Xatar rappte – und sie wussten sofort, dass sie das können.

Der erste größere öffentliche Auftritt erfolgt 2009 beim Rheinkultur Festival in Bonn. In dieser Phase entstehen auch Kontakte zu anderen Akteuren der damaligen Rap-Szene, darunter Haftbefehl, die später künstlerisch relevant werden.

Harte Texte, härtere Realität: Xatar zwischen Rap und Eskalation

Die frühen Texte Xatars werden in der Doku als bewusst provokant beschrieben. Sie sind geprägt von Härte, Überzeichnung und Tabubrüchen – ein Stil, der im damaligen Deutschrap-Kontext nicht ungewöhnlich war, bei ihm jedoch besonders zugespitzt erscheint.

Die Serie zeigt zugleich die persönliche Bruchlinie: Innerhalb seiner Familie führt diese Phase zu Konflikten. Vor allem seine Mutter wendet sich von Xatar ab – eine Frau, die selbst für ihre Überzeugungen im Gefängnis saß, kann die Inhalte seiner Texte nicht akzeptieren. Die Doku interpretiert diese Erfahrung als Wendepunkt in seiner künstlerischen Entwicklung, ohne dies jedoch als alleinige Ursache zu überhöhen.

Ein zentraler Abschnitt der Serie widmet sich dem Überfall auf einen Goldtransporter im Jahr 2009. Xatar wurde später wegen dieses Verbrechens verurteilt. Gemeinsam mit weiteren Beteiligten entwendete er Gold im Millionenwert, nachdem ein Transportfahrzeug auf der Autobahn gestoppt worden war.

Die Doku schildert die Tat als Teil einer biografischen Eskalation, verweist aber auch auf die juristische Aufarbeitung und die daraus resultierenden Haftstrafen. Eine eindeutige Motivlage bleibt dabei – wie auch in der öffentlichen Diskussion – umstritten und wird nicht abschließend bewertet.

Nach der Tat flüchteten Beteiligte unter anderem ins Ausland, bevor es zu Festnahmen und Überstellungen nach Deutschland kam. Xatar wurde später zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Aus der Zelle in die Charts: Wie Xatar den Rap neu erfand

Während seiner Haft in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach entsteht das Album "Nr. 415", benannt nach seiner Häftlingsnummer. Die Doku beschreibt die Produktionsbedingungen als außergewöhnlich: Musikentwürfe entstehen unter eingeschränkten Möglichkeiten in der Haft und werden außerhalb weiter ausgearbeitet.

Das Album erscheint 2012 und erreicht erstmals eine größere Chartplatzierung im deutschen Rap-Markt. Zugleich wird es zu einem wichtigen Moment für das Genre: Mit seiner direkten, autobiografischen Erzählweise prägt Xatar eine Form von Rap, die persönliche Erfahrungen radikal in den Mittelpunkt stellt.

Nach seiner Entlassung baut Xatar mit "Alles oder Nix Records" ein Label auf, das in den folgenden Jahren mehrere erfolgreiche Rapkarrieren begleitet. Dazu zählen unter anderem SSIO, Schwesta Ewa, Kalim, Eno und Mero.

Die Doku zeigt diese Phase als Zeit großer künstlerischer Produktivität, aber auch wachsender unternehmerischer Verantwortung. Der Einfluss des Labels auf den deutschsprachigen Rap der späten 2010er Jahre wird dabei deutlich, bleibt jedoch in der Serie eher beschreibend als analytisch eingeordnet.

Erfolg, Insolvenz, Erschöpfung: Als Xatars Welt ins Wanken geriet

Ab 2023 geraten mehrere Unternehmen aus dem Umfeld Xatars in wirtschaftliche Schwierigkeiten. In der Folge kommt es zu Insolvenzen, darunter auch beim Label selbst im Jahr 2024. In Interviews, die die Doku aufgreift, spricht Xatar selbst von Überforderung durch die Vielzahl an Verpflichtungen und Rollen.

Diese Phase wird in der Serie als Gegenpol zum vorherigen Erfolg erzählt: Die Figur des "Unzerstörbaren" wird zunehmend von Verletzlichkeit und Erschöpfung abgelöst.

Ein wiederkehrender Erzählstrang der Doku ist Xatars Beziehung zu seiner späteren Ehefrau Farvah. Die beiden begegnen sich zunächst zum ersten Mal im Bus – Farvah nimmt ihn sofort wahr, während er sie zunächst kaum beachtet. Später leben sie als Nachbar:innen am Brüser Berg und laufen sich immer wieder über den Weg. Doch sein schlechter Ruf sorgt dafür, dass sie auf Distanz bleibt. Mehrfach weist sie ihn zurück und hält ihn bewusst auf Abstand.

Erst über längere Telefonate kommen sie sich näher. Aus einzelnen Gesprächen werden regelmäßige, lange Nächte, in denen sie sich austauschen. Farvah lernt dabei eine andere Seite von ihm kennen – nachdenklich, verletzlich und geprägt von seiner Leidenschaft für Musik. Schritt für Schritt entsteht Vertrauen zwischen Ihnen.

"Ich kann nicht glauben, dass er tot ist": Eine Szene trauert

Xatar stirbt im Mai 2025 im Alter von 43 Jahren in Köln. Die Dokumentation zeigt die tiefe Betroffenheit in seinem Umfeld und in der deutschsprachigen Rap-Szene. Viele reagieren mit Fassungslosigkeit und Trauer. Sein Tod wird nicht nur als Verlust eines Musikers wahrgenommen, sondern als das Ende einer prägenden und zugleich umstrittenen Lebensgeschichte.

Besonders eindrücklich ist die Reaktion von Samy: Sichtlich bewegt sagt er in der Doku: "Ich kann irgendwie immer noch nicht glauben, dass er tot ist." Dieser Moment macht die Sprachlosigkeit und den Schock greifbar, den viele noch empfinden.

Einige Stimmen heben zudem hervor, welche kulturelle Bedeutung Xatar für bestimmte Milieus hatte. Sie betonen, dass er Menschen eine Stimme gab, die sich sonst oft nicht gehört oder gesehen fühlten.

Held oder Täter? Warum Xatars Geschichte keine einfache Antwort kennt

"XATAR – Ein Leben ist nicht genug" bewegt sich nicht einfach zwischen Dokumentation und Mythos – sie lebt genau aus diesem Spannungsfeld. Die Serie taucht tief ein in ein Leben, das von Extremen geprägt ist: Aufstieg und Absturz, Loyalität und Verlust, Triumph und Schuld. Dabei verzichtet sie bewusst auf die kühle Distanz einer klassischen Analyse und entscheidet sich stattdessen für Nähe – manchmal fast schmerzhaft nah.

Gerade das macht sie so packend und zugleich so widersprüchlich. Man fühlt mit, wird hineingezogen in Xatars Welt, in seine Perspektiven, seine Rechtfertigungen, seine Erinnerungen. Doch während diese emotionale Intensität fesselt, bleiben viele Fragen im Raum stehen: nach Verantwortung, nach Kontext, nach einer Einordnung jenseits der eigenen Erzählung.

Am Ende entsteht kein klar umrissenes Porträt, sondern ein vielschichtiges Mosaik aus Stimmen, Fragmenten und Deutungen. Xatar erscheint darin gleichzeitig als Künstler, der sich ausdrückt, als Unternehmer, der etwas aufbaut, als Straffälliger, der Grenzen überschreitet, und als Familienmensch, der Halt sucht.

Vielleicht ist genau das die ehrlichste Form dieser Geschichte: ein Leben, das sich nicht vollständig erklären lässt, sondern nur fühlen.