Bürgermeister gegen Atomkrieg: Wie sich die "Mayors for Peace" weltweit für Frieden einsetzen

Die Gefahr eines Atomkriegs macht vielen Angst. In der Initiative "Mayors for Peace" setzen sich Bürgermeister aus mehr als 8.200 Städten weltweit für Frieden ein. Sie fordern, Nuklearwaffen abzuschaffen und unterstützen Städte in der Ukraine.