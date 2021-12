Landesbischof Bedford-Strohm: Auf Stimme der Kinder hören

Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat in seiner Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, die Verletzungen wahrzunehmen, die die Corona-Pandemie bei Kindern hinterlassen habe. Sorge, Anspannung und Genervtheit, die von den Erwachsenen ausgehe, habe sich während der Corona-Zeit "wie eine Wolke" auf das Gemüt der Kinder gelegt. Darum müsse man auf die Stimmen der Kinder hören und Gottes Nähe in ihren Verletzungen wahrnehmen, so der Landesbischof in einer Mitteilung am Donnerstag. Gott habe sich verletzlich gemacht, als er als neugeborenes Kind in die Welt gekommen sei, darum stehe Gott Menschen vor allem in ihrer Verletzlichkeit zur Seite.

Bedford-Strohm rief die Erwachsenen dazu auf, sich von der Hoffnung und Freude am Christuskind "verzaubern und anstecken zu lassen". Die weihnachtliche Freudenbotschaft gelte ohne Vorbehalte jedem Menschen. Niemand müsse sich durch besonders gute Leistungen oder einwandfreies Verhalten die Nähe Gottes verdienen. "Legt die Panzer ab, die ihr euch in eurem Leben immer mehr angelegt habt", appellierte Bedford-Strohm.

Regionalbischöfin Hann von Weyhern: Gottes Licht dringt durch Risse

In ihrer diesjährigen Weihnachtsbotschaft hat die Nürnberger evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern die Menschen aufgefordert, sich von Gott und den Menschen überraschen zu lassen. Es sei besonders wichtig, sich den erstaunten Blick für das Licht zu bewahren. Gerade durch die Risse in der Welt könne sich das Licht einen Weg bahnen "und uns treffen", sagte die Regionalbischöfin laut einer Mitteilung vom Donnerstag. "Überall dort, wo es gerade nicht perfekt ist, kann sich das Leben in unser Leben drängen, und sei es noch so eng."

Weihnachten bedeute, dass neues Leben nicht warten wolle und trotzdem zur Welt komme, so Hann von Weyhern, davon künde "jede Geburt unter einem Dach mit den überfüllten Intensivstationen unseres Landes". Man könne auch sagen: "Gott versetzt sich in einen Menschen".

Dekan Jürgen Körnlein: Gott entdecken

Wo Menschen im Gesicht eines anderen Menschen Gott entdecken, ist Weihnachten, hat der Nürnberger evangelische Stadtdekan Jürgen Körnlein am Heiligabend in der ökumenischen Christvesper in der Sebalduskirche gepredigt. "Überall dort, wo man nicht nur auf das 'wenn wieder alles besser wird' wartet, sondern dem 'Jetzt fängt es an' ein Gesicht gibt", wäre das ein Neuanfang. Wenn sich die Menschen, wie es Martin Luther vorgeschlagen habe "einander zu Christussen" würden, würde das alles in unserer Gesellschaft verändern, so Körnlein.

Sei katholischer Amtskollege Andreas Lurz sagte, Weihnachten sei "eine einzige große Trotzreaktion Gottes gegen das, was in dieser Welt nicht rund läuft". Gott habe den Himmel hinter sich gelassen und sei ein wehrloses Kind geworden. "Das ist ein Zeichen der Hoffnung, ganz besonders für alle, denen es dreckig geht und die unter dem Zustand unserer Welt leiden."

Menschen, die von dieser weihnachtlichen Botschaft erfüllt seien, seien hoffnungsvolle Menschen. "Diese Hoffnung ist kein Märchen, sie trägt das Gesicht des menschgewordenen Gottes,". "Sie finden sich nicht mit dem Status quo dieser Welt ab. Sie wollen nicht glauben, dass es nicht auch besser, freundlicher und liebevoller in dieser Welt zugehen könnte."

Jürgen Körnlein sagte, "Egoistisch-Denker und Schief-Denker" könnten so aufhören, Fakten als bloße Meinungen darzustellen. Die Menschen könnten sehen, was Pflegenden auf Intensivstationen zugemutet werde, und was Kranken, die dringend eine OP bräuchten, durch die belegten Intensivbetten vorenthalten werde. "Sie finden Schritte der Solidarität, kehren zurück zu einem Leben mit und für andere, weil das auch für sie selbst zum Besten wird. So auch beim weltweiten Klimaschutz".

Augsburger Bischöfe zusammen an der Krippe

Der Augsburger katholische Bischof Bertram Meier und der evangelische Regionalbischof im Kirchenkreis Augsburg, Alex Piper, haben erstmals gemeinsam eine Video-Botschaft zu Weihnachten aufgenommen. Weil ihr traditioneller Besuch bei einer Obdachlosen-Weihnacht in diesem Jahr wegen Corona ausfallen müsse, habe man zusammen die Weihnachtsbotschaft an der Krippe am Augsburger Rathausplatz aufgenommen.

In dem ökumenischen Weihnachtsgruß an die Kirchenmitglieder im Kirchenkreis und in der Diözese schlägt Bischof Bertram Meier vor: "Machen wir es wie Gott - werden wir Kind". "Aus klein wird groß, das ist für mich immer noch ein Wunder", ergänzte Regionalbischof Piper im Blick auf die weltweite Ausbreitung des Christentums. Das zweiminütige Video ist zu sehen unter www.schwaben-evangelisch.de sowie auf der Homepage des Bistums Augsburg unter www.bistum-augsburg.de.

Kardinal Marx: Weihnachten ist Kraftquelle

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat in seiner Weihnachtspredigt am Heiligenabend im Münchner Liebfrauendom betont, ohne Gott fehle der Blick auf das Ganze der menschlichen Wirklichkeit. "Und es fehlt der liebende Blick auf den konkreten Menschen, besonders auf den Menschen im Leid, in Armut, in Schwäche, in Krankheit", sagte der Kardinal laut Predigtmanuskript.

Weihnachten könne Anstoß sein zu einer neuen "Suche danach, was Gott bedeutet", nach einer Kraftquelle, die Hoffnung gebe. "Denn Hoffnung ist doch die wichtigste Ressource in dieser Zeit", so Marx. Auftrag der Kirche sei es, "auch mitten in dieser Pandemie-Welle Weihnachten zu feiern und den menschgewordenen Gott in unserer Mitte zu verkünden". Die Geschichte von Bethlehem wolle erzählen, dass Gott keine Theorie, sondern konkretes Leben sei.

Bischof Franz Jung: Christus wagt sich in zerrissene Welt

Angesichts der Klimakrise, Corona-Krise, einer zerrissenen Gesellschaft, Millionen Menschen auf der Flucht, Wasserknappheit und dem Kampf um die Rohstoffe liegt die Welt im Argen, hat der Würzburger katholische Bischof Franz Jung in seiner Predigt in der Christmette im Würzburger Dom festgestellt. Für Schwarzseher gebe es genug Gründe, nicht auf diese Welt zu kommen. Christus aber sei in diese "gebrochene" Welt gekommen. In Christus wage Gott sich selbst als Mensch in diese Welt und setze sich dem Leiden der Menschen aus.

Das "Ja" von Christus zu den Menschen, sich den Herausforderungen des Lebens stellen, werde an Weihnachten verkündet. Wenn Gott die Menschennatur annehme, sage er zu jedem Menschen Ja, sagte der Bischof. Christus gehe mit den Menschen "durch das Dunkel dieser finstersten Nacht". Er wünsche den Gläubigen, dass sie angesichts einer zerrissenen Welt, vieler ungelöster Konflikte und angesichts von Leid und Tod nicht zu verzagten, "sondern das göttliche Ja an Weihnachten zu dieser Welt mitsprechen", sagte Jung. Nur so könne man weihnachtlichen Frieden im eigenen Herzen, aber auch in dieser Welt erlangen.

Bamberger Erzbischof Ludwig Schick: Weihnachten ist therapeutisches Fest

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat in seiner Predigt am Heiligabend dazu aufgerufen, Weihnachten als "therapeutisches Fest" zu feiern. Die Botschaft vom Licht, das die finsteren Nächte des Lebens erleuchte, heile die Wunden der Einsamkeit und der Ängste, sagte Schick in der Christmette im Bamberger Dom, die im Internet übertragen wurde. "Zu jedem Heilungsprozess gehört auch die Hoffnung, dass es besser wird. Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung", sagte der Erzbischof laut Predigtmanuskript.

Im Weihnachtsevangelium werde die Ankunft eines anderen, neuen Lebens vorgestellt. Fürsorge und Liebe, Güte und Wohlwollen stellten sich gegen Herzenshärte und Gefühlskälte. Weihnachten verheiße, "dass hinter dem rauen Weltlichen sanftes Göttliches vorhanden ist, dass trotz der vielen Kriege Frieden möglich ist, dass es in uns Menschen nicht nur die kalte Vernunft gibt, sondern auch das warme Herz", so Schick.

Weihnachtliche Texte und Lieder seien keine historischen Berichte und wollten keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse vermitteln, erklärte der Erzbischof. "Sie sind vielmehr Medizin, die Heilungs- und Heilwirkung entfalten. Sie erweisen sich als therapeutisch, wenn man sie wirklich an sich heran- und in sich hineinlässt".

Weihnachten sei das Fest der Kinder, stellte Schick weiter fest. In der Pandemie seien die Kinder und Jugendlichen vernachlässigt worden. Viele Kinder seien einsam geworden, fühlten sich verlassen und litten unter Traurigkeit und Depression. Weihnachten solle sie in den Mittelpunkt stellen: "So wie in der Krippe das Kind Zentrum und Mittelpunkt ist, so sollen es auch die Kinder und Jugendlichen sein".