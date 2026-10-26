Allerheiligen am 1. November ist nicht in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Nur in fünf Bundesländern haben Beschäftigte an diesem Tag grundsätzlich Anspruch auf die Feiertagsruhe. 2026 fällt Allerheiligen allerdings auf einen Sonntag.

In welchen Bundesländern ist Allerheiligen ein Feiertag?

Allerheiligen ist in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. In den übrigen elf Bundesländern ist der 1. November ein normaler Kalendertag – sofern er nicht ohnehin auf ein Wochenende fällt.

Die Übersicht zeigt, wo Allerheiligen als gesetzlicher Feiertag gilt:

Allerheiligen ist ein Feiertag in:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Allerheiligen ist kein gesetzlicher Feiertag in:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Allerheiligen 2026: Gibt es einen zusätzlichen freien Tag?

Wer sich auf ein langes Wochenende freut, muss 2026 allerdings genau auf den Kalender schauen: Allerheiligen fällt auf Sonntag, den 1. November. Auch in den fünf Bundesländern, in denen der Tag gesetzlicher Feiertag ist, entsteht dadurch kein zusätzlicher freier Werktag.

Einen Ersatzfeiertag am Montag, 2. November, gibt es in Deutschland nicht. Wer normalerweise montags arbeitet, hat also keinen automatischen Anspruch auf einen zusätzlichen freien Tag. Das unterscheidet Deutschland von Regelungen in manchen anderen Ländern, in denen Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, unter bestimmten Voraussetzungen nachgeholt werden.

Haben Geschäfte an Allerheiligen geöffnet?

In den Bundesländern, in denen Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag ist, gelten grundsätzlich die Feiertagsregelungen für den Einzelhandel. Die meisten Geschäfte und Supermärkte bleiben geschlossen. Ausnahmen können etwa für Tankstellen, Apotheken im Notdienst sowie bestimmte Verkaufsstellen an Bahnhöfen oder Flughäfen gelten.

2026 fällt Allerheiligen auf einen Sonntag. Deshalb sind die meisten Geschäfte auch in den übrigen Bundesländern größtenteils geschlossen. Wer einkaufen möchte, sollte sich vorab über mögliche Öffnungszeiten informieren.

Müssen Beschäftigte an Allerheiligen arbeiten?

Ob jemand an Allerheiligen arbeiten muss, hängt nicht allein vom Wohnort ab. Entscheidend sind unter anderem der Arbeitsort, die gesetzlichen Feiertagsregelungen und die Art der Tätigkeit.

In den fünf Bundesländern mit gesetzlichem Feiertag gilt grundsätzlich ein Beschäftigungsverbot an Feiertagen. Für bestimmte Branchen und Tätigkeiten gibt es jedoch Ausnahmen, beispielsweise im Gesundheitswesen, in der Gastronomie oder bei der Polizei. Ob und in welcher Höhe Beschäftigte für Feiertagsarbeit einen Zuschlag erhalten, richtet sich häufig nach Tarifvertrag, Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarung.

Da Allerheiligen 2026 auf einen Sonntag fällt, gelten zusätzlich die üblichen Regeln zur Sonntagsarbeit.

Allerheiligen oder Reformationstag: Wo gilt welcher Feiertag?

Wer Ende Oktober und Anfang November Urlaub plant, sollte auch den Reformationstag am 31. Oktober beachten. Er ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Berlin und Hessen haben weder Allerheiligen noch den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag. In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gilt dagegen Allerheiligen als Feiertag.

2026 fällt der Reformationstag auf einen Samstag. Auch dieser Feiertag bringt daher keinen zusätzlichen freien Werktag.

Was bedeutet Allerheiligen?

Allerheiligen ist ein christlicher Feiertag, an dem die katholische Kirche allen Heiligen gedenkt. Viele Menschen besuchen an diesem Tag Friedhöfe und schmücken die Gräber ihrer Angehörigen. Besonders in katholisch geprägten Regionen gehören Grablichter und Gestecke zur Tradition.

Allerheiligen ist vom Allerseelentag am 2. November zu unterscheiden. An Allerseelen wird insbesondere der Verstorbenen gedacht. Anders als Allerheiligen ist Allerseelen in keinem deutschen Bundesland ein gesetzlicher Feiertag.