Der Buß- und Bettag fällt 2026 auf Mittwoch, 18. November. Ein gesetzlicher Feiertag ist er in Deutschland nur noch in Sachsen. In Bayern haben Schüler:innen zwar unterrichtsfrei, ihre Eltern müssen aber meist ganz normal arbeiten. Auch in anderen Bundesländern gelten besondere Regelungen. Was am Buß- und Bettag gilt und warum der Feiertag überhaupt abgeschafft wurde.

Ein Feiertag mit bewegter Geschichte

Einen einheitlichen Buß- und Bettag gab es in Deutschland lange nicht. 1878 zählte man 47 verschiedene Bußtage in 28 deutschen Ländern. Erst Bemühungen um eine Vereinheitlichung führten dazu, dass sich ein gemeinsamer Termin durchsetzte. In Preußen wurde 1893 der Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr als Buß- und Bettag festgelegt.

1934 erklärte das NS-Regime den Tag reichsweit zum gesetzlichen Feiertag. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er jedoch wieder abgeschafft, um die Arbeitskraft der Bevölkerung für den Kriegseinsatz zu nutzen.

Nach 1945 führten die Länder den Buß- und Bettag wieder ein, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Auch in der DDR war er zunächst arbeitsfrei, bis die Regierung ihn 1967 strich. Nach der Wiedervereinigung war der Buß- und Bettag 1990 erstmals wieder in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag.

Das blieb allerdings nicht lange so.

Warum der Buß- und Bettag abgeschafft wurde

1994 beschlossen Bund und Länder, den Buß- und Bettag ab 1995 als gesetzlichen Feiertag zu streichen. Hintergrund war die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung. Die zusätzlichen Kosten sollten durch einen weiteren Arbeitstag ausgeglichen werden. Arbeitnehmer sollten einen Tag mehr arbeiten, während die Arbeitgeber im Gegenzug geringere Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen mussten.

Die Regelung stieß auf Kritik. Schließlich blieb der Feiertag abgeschafft, während die Beiträge zur Pflegeversicherung in den folgenden Jahrzehnten mehrfach erhöht wurden. Versuche, den Buß- und Bettag wieder einzuführen, scheiterten. In Schleswig-Holstein sprach sich ein Volksentscheid dagegen aus, in Bayern blieb eine Initiative trotz Unterstützung durch den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber erfolglos.

Wo der Buß- und Bettag heute noch arbeitsfrei ist

Sachsen: Gesetzlicher Feiertag mit höheren Beiträgen

Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag bis heute ein gesetzlicher Feiertag ist. Dafür zahlen Beschäftigte dort einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung: Ihr Anteil liegt um 0,5 Prozentpunkte über dem in den übrigen Bundesländern. Der Arbeitgeberanteil ist entsprechend niedriger.

Das Bundesverfassungsgericht hielt diese Regelung für verfassungsgemäß. Am Buß- und Bettag bleiben in Sachsen Schulen, Behörden und die meisten Geschäfte geschlossen. Für Arbeitnehmende gilt grundsätzlich: Sie haben frei.

Bayern: Schulfrei, aber kein arbeitsfreier Tag

In Bayern haben Schüler:innen am Buß- und Bettag grundsätzlich keinen Unterricht. Für Lehrkräfte bedeutet das allerdings nicht automatisch einen freien Tag. Sie müssen zwar keinen regulären Unterricht halten, können aber zu pädagogischen Tagen oder anderen dienstlichen Aufgaben verpflichtet werden. Evangelische Lehrkräfte können sich für die Teilnahme an einem Gottesdienst freistellen lassen.

Auch viele Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Das stellt berufstätige Eltern regelmäßig vor organisatorische Probleme. Denn anders als ihre Kinder haben die meisten Beschäftigten nicht frei: Der Buß- und Bettag ist in Bayern kein gesetzlicher Feiertag. Arbeitgeber können regulär Arbeit verlangen.

Berlin: Befreiung für evangelische Schüler:innen

In Berlin gibt es eine besondere Regelung für evangelische Schüler:innen. Sie können sich am Buß- und Bettag vom Unterricht befreien lassen, um einen Gottesdienst zu besuchen. Je nach Schule kann dafür eine vorherige Anmeldung oder ein Nachweis erforderlich sein.

Gottesdienstbesuch: Wann Beschäftigte freigestellt werden können

Auch in Bundesländern, in denen der Buß- und Bettag kein gesetzlicher Feiertag ist, gibt es Möglichkeiten zur religiösen Freistellung. Wer aus religiösen Gründen einen Gottesdienst besuchen möchte, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Befreiung von der Arbeit verlangen.

Ein zusätzlicher Urlaubstag ist dafür nicht erforderlich. Allerdings muss der Arbeitgeber für die ausgefallene Arbeitszeit grundsätzlich keinen Lohn zahlen. Die genauen Voraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen Landesgesetzen.

Welche Bedeutung der Buß- und Bettag heute noch hat

Seine Bedeutung als arbeitsfreier Tag hat der Buß- und Bettag weitgehend verloren. Im evangelischen Kirchenjahr ist er aber weiterhin fest verankert. Die Gemeinden laden bundesweit zu Gottesdiensten ein, häufig am frühen Abend.

Auch für das öffentliche Leben hat der Tag in einigen Ländern noch Folgen. So gelten regional besondere Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen. Dazu gehören etwa Tanzverbote oder Einschränkungen beim Betrieb von Spielhallen und Geldspielautomaten. Wie weit diese reichen, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland.