Abgelehnte Asylbewerber aus Hof sind am Mittwoch gemeinsam mit anderen vom Flughafen Leipzig-Halle nach Tunesien abgeschoben worden. Insgesamt waren es 24 Menschen, die Hälfte davon befand sich davor im Freistaat Sachsen, wie die Landesdirektion Sachsen am Donnerstag in Chemnitz mitteilte. Zehn seien verurteilte Straftäter gewesen.

Alle der aus Tunesien stammenden abgelehnten Asylbewerber waren nach Angabe der Behörde männlich und volljährig. Sie waren zuletzt im sächsischen Landkreis Görlitz sowie in Justizvollzugsanstalten in Torgau, Dresden, Berlin-Tegel, Berlin-Plötzensee, Darmstadt, im brandenburgischen Heidering sowie in Abschiebungshafteinrichtungen im bayerischen Hof und in Büren (Nordrhein-Westfalen) untergebracht.