TV-Tipp

Grüß Gott Oberfranken: Christliche Studierende und das Leben in Hochschulgemeinden

In Bamberg, Coburg, Bayreuth und Hof gibt es christliche Studierendengruppen: Die evangelischen Studierendengemeinen (esg) und die Katholische Hochschulseelsorge (khg). Sie bieten so einiges an: Ausflüge, Andachten oder Gemeindeabende - Prinzipiell ist von kreativ und aktiv bis hin zu musikalisch und sportlich so ziemlich alles dabei.

