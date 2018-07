Thomas Rupp baut seit 30 Jahren Alphörner

Thomas Rupp beim Alphorn-Spiel in seinem Garten in Seeg im Allgäu: Am besten klinge das Instrument an einem See, sagt er.

Am liebsten spielt Thomas Rupp an einem See. Die glatte Wasserfläche trage den Ton besonders gut, sagt er. Am besten sei ein See in einem engen Talkessel: »Dann entsteht beim Spielen ein mehrfaches Echo, mit dem man einen Akkord aufbauen kann.«

Thomas Rupp hat Klang und Widerhall seines Alphorns schon an vielen Seen ausprobiert. Der Allgäuer spielt das Hirteninstrument seit 30 Jahren. Und genauso lange baut er es: 1988 fertigte er sein erstes Alphorn. Damals war Rupp noch Student. »Ich spielte schon länger Trompete – und ich fand, das Alphorn ist einfach ein cooles Instrument.«

Die Faszination für das 3,65 Meter lange Holzhorn hat der Berufsschullehrer für Holz- und Bautechnik sowie evangelische Religionslehre bis heute nicht verloren. Mehr als zwei Dutzend Mal im Jahr kann man Rupp, der auch den evangelischen Posaunenchor in Füssen leitet, auf seinem Alphorn bei Berg- und Seegottesdiensten im Allgäu hören. Das Spielen hat er sich selbst beigebracht. »Wer ein Blasinstrument beherrscht, kann auch Alphorn spielen«, meint Rupp, der auch den Posaunenchor Füssen leitet. Bei seinen Alphorn-Seminaren, die der 53-Jährige auch in Kirchengemeinden gibt, erarbeiteten sich die meisten Teilnehmer innerhalb von zwei Stunden bis zu acht Töne, sagt er.

Lange Zeit war das Alphorn in Vergessenheit geraten

Die Töne des Alphorns sind Naturtöne. Sie werden ohne Ventile, Klappen oder Grifflöcher erzeugt – nur durch die Art des Blasens und die Lippenschwingung. Gute Spieler entlocken dem Horn so 16 bis 20 Töne. Wer das kann, zieht die Zuhörer schnell in seinen Bann. Als Schreinerlehrling habe er seine Haushaltskasse mit Straßenmusik aufgebessert, erzählt Rupp. Einmal habe er in Würzburg auf einer Verkehrsinsel gespielt: »Da sind die Straßenbahnen stehen geblieben, damit der Schaffner und die Fahrgäste zuhören konnten.«

Damals war das Instrument noch eher exotisch. Erste Zeugnisse über das Alphorn gibt es zwar schon aus dem 16. Jahrhundert (siehe Kasten). Später geriet es aber in Vergessenheit. Im Allgäu wurde es erst Ende der 1950er- Jahre wiederentdeckt. Ein Heimatpfleger besorgte damals drei Alphörner aus der Schweiz, wo es die Tradition schon länger wieder gab. So verbreitete sich das Alphorn auch im deutschen Alpenraum wieder.