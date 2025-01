München (epd). Mit einer Gedenkveranstaltung erinnert der Bund für Geistesfreiheit (bfg) München am 7. Januar an den 10. Jahrestag des Attentats auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo und setzt sich für Kunst- und Meinungsfreiheit ein. Bei der Veranstaltung im Rationaltheater werde der Kabarettist HG Butzko Ausschnitte aus seinem Jahresrückblick präsentieren und der Sänger Heribert Haider Lieder von Georg Kreisler spielen, teilte der bfg in München mit. Der Karikaturist Michael Heininger werde abschließend eine politische "Hampelmann-Entsteigerung" durchführen. Durch den Abend, der um 19:30 Uhr beginnt, führt die bfg-Vorsitzende Assunta Tammelleo.

Bei dem Terroranschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo am 7. Januar 2015 wurden neun Mitarbeiter der Zeitschrift sowie ein Personenschützer ermordet. "Leider müssen wir auch heute noch immer mit ansehen, wie Menschen von Staats wegen und von religiösen Eiferern eingeschüchtert, verfolgt und sogar mit dem Tod bedroht werden - nur deswegen, weil sie es wagen, sich mit religiösen Glaubensvorstellungen kritisch zu befassen oder sich darüber lustig machen", sagte die bfg-Vorsitzende Tammelleo laut Mitteilung. Der bfg München setze sich dafür ein, "dass Meinungs-, Presse-, Kunst- und Religionsfreiheit keine hohlen Floskeln sind, sondern geachtet und verteidigt werden". Darüber wolle man bei der Gedenkveranstaltung mit dem Publikum im Rationaltheater diskutieren.