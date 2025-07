Furth im Wald (epd). Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) zieht zur Halbzeit eine positive Bilanz der diesjährigen Landesgartenschau in Furth im Wald. Seit der Eröffnung am 22. Mai hätten die Veranstaltung unter dem Motto "Sagenhaft viel erleben" bereits 193.000 Menschen besucht. Bereits am ersten Wochenende zählte die Gartenschau 14.000 Gäste, die neben den gärtnerischen Höhepunkten auch den heimlichen Star der Schau, den Drachen "Fanny" bestaunten. Der Schreitroboter spielt die Hauptrolle im "Further Drachenstich", dem ältesten Volksschauspiel Deutschlands.

Die Gartenschau zeige eindrucksvoll, "wie ein Ort durch Natur, Kultur und Gemeinschaft strahlen kann", sagte die Ministerin, die auch für den Gartenbau zuständig ist. Auch zahlreiche Besucher aus dem benachbarten Tschechien wurden gezählt. Mit zweisprachiger Beschilderung und tschechischen Programmbeiträgen sei ein "Zeichen für Zusammenwachsen und grenzüberschreitende Freundschaft" gesetzt worden, hieß es.

Mehr als 41 Aussteller präsentieren auf der Gartenschau vielfältige Themen und Beiträge. Unter dem Motto "Land schafft Schätze" stellt sich auch das bayerische Landwirtschaftsministerium vor. Zu erfahren ist demnach Wissenswertes zu Getreidearten, Grünlandbewirtschaftung sowie regionalen Nahrungsmitteln und zur eigenen Gartengestaltung.