Roth (epd). Auf einem neuen Wanderweg rund um das mittelfränkische Rohr (Landkreis Roth) könnte man demnächst vielen gut gelaunten Wanderern begegnen. Auf der zwölf Kilometer langen Rundstrecke eines "WitzeWanderWegs" stehen 20 "Vollpfosten" an denen 20 fränkische Humoristen und 20 Rohrer Originale Witze erzählen, teilte am Freitag der Nürnberger Comedian Oliver Tissot mit, nach seinen Angaben der Erfinder des ersten deutschen interaktiven Witze-Wegs. Der Weg wird am Internationalen Tag der Freude und des "Erzähl-einen-alten-Witz-Tag" am 24. Juli eröffnet.

An jeder der Stationen in Wald und Flur erwarte die Wanderer ein Pfosten mit einem lachenden Gesicht, gestaltet vom Karikaturisten Gymmick. Dazu gibt es einen QR-Code, mit dem man auf eine Internetseite kommt, auf der fränkische Kabarettistinnen und Humoristen und Mitglieder von heimischen Vereinen einen Witz darbieten. Als "analoge Schmankerl" versteckten sich hinter einer lachenden Drehscheibe Witze zum Lesen, für die kein Handy benötigt wird.

Der Rohrer Bürgermeister Felix Fröhlich erklärte in einer Mitteilung, der Wanderweg sei dank der kulturellen Vielfalt "etwas wirklich Einmaliges, das es so nur in Rohr gibt". Man merke an einigen Witzen, dass sie sich rund um Rohr drehen. "Da sind auch Rohrkrepierer dabei", alberte Tissot. Gegenüber dem Evangelischer Pressedienst (epd) räumte er ein, dass es bereits einmal einen Witz-Wanderweg im Allgäu am Grünten gegeben habe, der sei aber seit 2022 nicht mehr im Betrieb und auch nicht interaktiv gewesen. In der Schweiz gebe es im Kanton Appenzell in Ausserrhoden einen Weg, an dem Witze auf Tafeln in Schweizer- und Hochdeutsch präsentiert würden.

Der fränkische WitzeWanderWeg beginnt am Dorfplatz in Rohr und geht ohne große Steigungen durch Feld und Wald. Die Wanderer kommen an vier Gasthäusern vorbei, darunter dem Landgasthof Krug in Dechendorf, in dem es einen Witzeautomaten gibt.