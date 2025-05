München (epd). Ganz München, ein pulsierender Klangraum: Rund 20.000 Musikbegeisterte zog am Samstagabend die 24. Lange Nacht der Musik an. Mehr als 80 Spielstätten, darunter Konzerthäuser, Clubs, Bars und besondere Veranstaltungsorte, hätten ihre Türen von 20 bis 2 Uhr geöffnet und ein facettenreiches Programm geboten, teilte die Münchner Kultur GmbH am Sonntag mit.

Ein großes Projekt bildete demnach die diesjährige Orgeltour "Organ Fireworks": Zehn Organisten entfachten in acht Kirchen Händels "Feuerwerksmusik"; das gemeinsame Abschlusskonzert fand im Dom zu Unserer Lieben Frau statt. Neben Konzerten in Bars und auf Pop-up-Bühnen bot das Umadum-Riesenrad im Werksviertel-Mitte ein besonderes Highlight: Jede Gondel wurde einzeln bespielt, sodass die Gäste kleine Privatkonzerte in schwindelerregender Höhe genießen konnten.