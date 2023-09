Brüssel, Bonn (epd). Noch nie war es so heiß wie in den Sommermonaten 2023. Der EU-Klimawandeldienst Copernicus legte am Mittwoch in Bonn Zahlen vor, wonach die Temperaturen in den Monaten Juni bis August mit einem Durchschnitt von 16,77 Grad Celsius deutlich höher waren als alle jemals gemessenen Vergleichswerte seit 1940. Die Zahlen entsprechen einer Erwärmung von 0,66 Grad gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre.

Der August sei 1,5 Grad Celsius wärmer gewesen als die geschätzten vorindustriellen Werte, sagte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo. Die Zahlen seien "eine klare Folge der Erwärmung des Klimasystems".