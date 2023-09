Bayreuth (epd). 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland wollen sich vom 25. bis 28. September damit befassen, wie sich Religionen verändern, die Lebenswelten der Menschen beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden. Sie nehmen an der Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft (DVRW) teil, die an der Universität Bayreuth stattfindet, teilte die Universität am Dienstag mit. Das Treffen steht unter dem Motto "Under construction - Religion als Praxis und Prozess".

Unter anderem findet am Mittwoch, 27. September, eine Podiumsdiskussion statt, die sich mit der Frage befasst, ob der Religionsunterricht an Schulen künftig nicht länger an Konfessionen gebunden, sondern allgemein religionskundlich orientiert sein soll. Am Donnerstag, 28. September, steht eine Diskussion auf dem Programm, bei der es darum geht, den Nachwuchs in den Geisteswissenschaften besser zu fördern, heißt es in der Mitteilung.

Die DVRW ist nach eigenen Angaben die führende Fachgesellschaft für Religionswissenschaft in Deutschland.