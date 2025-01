München (epd). Das 365-Euro-Jahresticket für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende in Bayern wird bis zum Ende des Schuljahres 2025/2026 am 31. Juli 2026 verlängert. Das Ticket sei "gut maßgeschneidert", deshalb sei es sinnvoll, die Finanzierung in dem Bereich fortzuführen, sagte Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Ministerrates in München. Die Verlängerung sei auch deshalb wichtig, da die Zukunft des bundesweiten Deutschlandtickets ab 2026 weiterhin unklar sei.

Das vergünstigte Ticket wird in den großen bayerischen Verkehrsverbünden in München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg, Ingolstadt sowie der Region Mainfranken angeboten. Es gilt jeweils verbundweit und soll Schülerinnen, Schüler und Auszubildende bei ihren täglichen Fahrten zur Schule, zur Ausbildung oder zum Sportverein unterstützen, hieß es weiter. Derzeit können etwa 400.000 junge Menschen das Ticket nutzen.

Seit der Einführung des Tickets im Jahr 2020 übernimmt der Freistaat den Angaben zufolge zwei Drittel der entstehenden Mindereinnahmen und trägt damit einen maßgeblichen Teil der finanziellen Lasten. Durch Verbundraumerweiterungen wachse der Geltungsbereich des 365-Euro-Tickets kontinuierlich, hieß es.