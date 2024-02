München (epd). Mehr als 4,5 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die Schlösser, Burgen und Residenzen in Bayern besucht. Das seien fast eine Million mehr als im Vorjahr, teilte die Bayerische Schlösserverwaltung am Donnerstag mit. Spitzenreiter ist Schloss Neuschwanstein mit mehr als 850.000 Besuchern.

Danach folgen die Residenz München (438.000), Schloss Linderhof (345.000), Schloss Nymphenburg in München (331.000), die Residenz Würzburg (310.000), Schloss Herrenchiemsee (310.000), die Kaiserburg Nürnberg (208.000), die Walhalla in Donaustauf (163.000) und die Befreiungshalle in Kelheim (112.000).

Vor allem die Schlösser König Ludwigs II. von Bayern stellten über alle Kulturgrenzen hinweg eine "ungebrochene Faszination" dar, sagte Heimatminister Albert Füracker (CSU). Aber auch weitere Bauwerke waren Besuchermagneten: Die Walhalla, die Residenz in München und die Nürnberger Kaiserburg hatten im vergangenen Jahr so viele Besucher wie nie zuvor.