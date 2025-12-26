Augsburg (epd). In Erinnerung an den 500. Todestag von Jakob Fugger (1459-1525) gibt es am Dienstag (30. Dezember) in Augsburg einen Gedenkgottesdienst. Zelebriert wird er vom Augsburger Bischof Bertram Meier in der Fuggerkapelle, wie die Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Stiftungen mitteilten. Das Besondere: Die prächtige Fuggerkapelle, die Jakob Fugger als Familiengrabstätte ab 1509 im Renaissance-Stil erbauen ließ, ist zwar katholisch, befindet sich aber in der Annakirche, die wenige Tage vor Fuggers Tod evangelisch wurde. Der Augsburger Kaufmann war einer der reichsten und politisch einflussreichsten Menschen seiner Zeit.

Noch bis Frühjahr 2026 erinnert Augsburg mit einer Reihe von Veranstaltungen an den 500. Todestag von Jakob Fugger. Als einflussreicher Kaufmann, Stifter und "Kaisermacher" habe er seine Zeit geprägt und ein Vermächtnis hinterlassen, das bis heute wirke, heißt es weiter. Geplant seien Ausstellungen, Führungen, Musik- und Theateraufführungen. Die Ausstellung "Der Reichtum der Kunst" im Schaezlerpalais, in der Kunstschätze aus der Zeit Jakob Fuggers gezeigt werden, dauert noch bis 12. April. Präsentiert werden länger nicht gezeigte Gemälde, aber auch neu erworbener Schmuck, Kunsthandwerk und Grafik.