Augsburg (epd). Nach mehr als 480 Jahren ist ein Druck des frühneuzeitlichen hebräischen und jiddischen Buchdruckers Chaim ben David Schwarz nach Augsburg zurückgekehrt. Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben konnte das Buch dank einer privaten Spende zum Jahresende 2022 erwerben, teilte dieses am Freitag mit. Museumsdirektorin Carmen Reichert habe es nun in Israel abgeholt und nach Augsburg gebracht.

Das in Augsburg gedruckte Werk entstand in einer Zeit, in der Jüdinnen und Juden die Niederlassung in der Stadt eigentlich verboten war, so die Mitteilung weiter. "Dass es Chaim Schwarz gelungen ist, sich zumindest für einige Zeit in Augsburg aufzuhalten und einige der wichtigsten frühneuzeitlichen hebräischen und jiddischen Drucke in unserer Stadt zu drucken, ist fast ein Wunder", sagte Reichert. Der hebräische Buchdrucker habe zwischen 1533 und 1544 in Augsburg gelebt.

In der Stadt seien einige der wichtigsten hebräischen und jiddischen Buchdrucke der Zeit entstanden, unter anderem die Sammlungen Melokhim-Buch und Shmuel-Buch, zwei der ältesten gedruckten jiddischen Erzählungen. Der "Arba‘a Turim" des Jakob ben Asher ist nun nach Augsburg zurückgekehrt. "Arba’a turim" heiße wörtlich "vier Säulen" und kommentiere vier Themengebiete, die für die auf der ganzen Welt verstreuten jüdischen Gemeinden von großer Relevanz waren: Jüdische Feiertage und Gebete, die jüdischen Speisegesetze, jüdisches Eherecht und jüdisches Zivil- und Kriminalrecht.

Abgesehen von dem religiösen Meilenstein, den das Buch bedeute - es war eine wichtige Grundlage der später entstandenen und bis heute maßgeblichen Gesetzessammlung "Schulchan aruch" - sei es auch ein großartiges Dokument Augsburger Geschichte, teilte das Museum mit. Aus der Druckpresse von Chaim Schwarz stammen demnach die ersten im heutigen Deutschland bekannten hebräischen Drucke. Das Buch soll ein wesentlicher Teil der neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums werden, das in einigen Jahren nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Synagoge Augsburg eröffnet werden soll.