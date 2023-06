Nürnberg (epd). Fast 500 Menschen haben beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg handschriftlich eine "Klimabibel" geschrieben. Viele haben dabei zum Ausdruck gebracht, "dass es jetzt höchste Zeit ist, wirksamen und solidarischen Klimaschutz in den Mittelpunkt der Landespolitik zu stellen", teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Auch der Wunsch nach einem neuen Klimacamp vor der Sebalduskirche sei geäußert worden. Andere aktuelle Themen, die die Verfasser der Klimabibel beschäftigten, seien die kanadischen Waldbrände und die Überschwemmungen in der Ukraine nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms gewesen.

Die Organisatoren der Klimabibel wollen in den kommenden Wochen die Beiträge in der Klimabibel technisch aufbereiten, sortieren und in ein zeitgeschichtliches Werk umsetzen. Sie wollen damit "den Menschen Mut machen, gemeinsam solidarisch zu handeln und sich nicht in die Vereinsamung zu flüchten", so die Mitteilung weiter. Alle Menschen aus Nürnberg seien eingeladen, hieran weiter mitzuwirken.