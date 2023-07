Nürnberg (epd). In der Kollekte der Fronleichnamsfeier in Nürnberg während des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) sind am 8. Juni fast 5.000 Euro Spenden eingegangen. Dieses Geld geht an das Ökumenische Arbeitslosenzentrum in Nürnberg, teilte die Stadtkirche am Dienstag mit. Die kirchliche und unabhängige Beratungsstelle kümmert sich um arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen. Sie bietet Beratung, Hilfestellung bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen und führt Kurse durch, heißt es in der Mitteilung.

Der Evangelische Kirchentag hat sich damit auf die Gebefreudigkeit der 1.100 Gläubigen bei der Fronleichnamsfeier stark ausgewirkt. Im Jahr 2022 kamen bei der gleichen Gelegenheit 3.700 Euro zusammen, teilte die Stadtkirche auf Anfrage mit.