Ingolstadt (epd). Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Aus diesem Anlass laden die katholische und die evangelische Kirche in Ingolstadt zu einer besonderen Gedenkaktion ein. Um 18 Uhr werden alle Kirchen der Stadt ihre Glocken läuten - gemeinsam und 15 Minuten lang, teilte das evangelische Dekanat Ingolstadt am Mittwoch mit.

Das gemeinsame Glockengeläut sei ein "kraftvolles Zeichen des Erinnerns und der Dankbarkeit", sagte Dekanin Gabriele Schwarz laut Mitteilung. "Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt, und wir danken für 80 Jahre Frieden in unserem Land. Dieser Frieden ist keine Selbstverständlichkeit."

Auch der katholische Dekan Klaus Meyer betonte die Bedeutung des Jahrestags: "80 Jahre nach dem Ende des Krieges wollen wir uns für Verständigung und Frieden einsetzen. Das Glockengeläut verbindet uns über die Konfessionen hinweg in einer gemeinsamen Haltung: Nie wieder Krieg." Die Kirchen laden laut Mitteilung alle Bürgerinnen und Bürger ein, diesen Moment bewusst mitzuerleben, "sei es beim Hören des Glockenklangs vor Ort oder im Livestream unter youtube.com/kirchraum-ingolstadt".