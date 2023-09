Abensberg (epd). Die Altstadt von Abensberg ist Vorreiter für ganz Bayern und eine der ersten in Niederbayern, die nahezu komplett barrierefrei umgestaltet wurde. Mit insgesamt 27 Signets "Bayern barrierefrei" habe sie die meisten Auszeichnungen in Bayern, teilte das bayerische Sozialministerium am Mittwoch in München mit. Sowohl der Bahnhof als auch alle Schulen seien barrierefrei zugänglich, von der Kita über Schulen, Theater, Einkaufszentrum, Kultur- und Begegnungszentrum, städtisches Freibad bis hin zu Praxen für Ergo- oder Physiotherapie.

Neu hinzu kamen laut Mitteilung unter anderem das Rathaus und das "Haus in der Mauer", in dem VHS-Veranstaltungen und Ausstellungen des Stadtmuseums stattfinden. "Abensberg hat ein Herz für Menschen mit Behinderung. Hier sieht man eindrucksvoll wie Inklusion gelingt - ein Vorbild für den ganzen Freistaat", sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) laut Mitteilung.