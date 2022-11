München (epd). Acht bayerische Chöre werden den Freistaat im kommenden Juni beim deutschen Chorwettbewerb in Hannover vertreten. Am Wochenende hatten sich rund 40 Chöre mit ungefähr 800 Sängerinnen und Sängern in den Studios im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks (BR) miteinander gemessen, wie der Bayerische Musikrat am Dienstag mitteilte. Musikrat und BR organisieren diesen Wettbewerb gemeinsam. Der Wettstreit fand erstmals seit 2017 wieder statt.

Gewonnen in ihren Kategorien und damit das Ticket für den Deutschen Chorwettbewerb gelöst haben Canzone 11 aus München (Gemischter Kammerchöre), Cantabile Regensburg (Gemischte Chöre), der Münchner Frauenchor (Frauenchöre), Chor des Pestalozzi-Gxmnasiums München (Jugendchöre mit gemischten Stimmen, aquire - Mädchenchor des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen (Jugenchöre mit gleichen Stimmen), Wolfratshauser Kinderchor (Kinderchöre mit gleichen Stimmen), Greg is back aus Augsburg (Populäre Chormusik, a-Capella) sowie Free Vocals aus Regensburg (Populäre Chormusik, Vokalensembles). Ebenfalls Kategorie-Sieger wurde der Münchner St. Lukas-Gospelchor.