München (epd). Acht Fernseh- und Streaming-Produktionen aus München haben beim Deutschen Fernsehpreis 2023 gewonnen. Darunter seien Formate der Sender ProSieben, Joyn, Amazon Prime Video und Sky, teilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Freitag mit. Die Auszeichnungen zeigten, "dass unser Medienstandort ganz erheblich von der Kreativität und den herausragenden Leistungen der Fernsehwelt hier lebt", sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege.

Der Deutsche Fernsehpreis wird in 30 Kategorien an Produktionen aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport vergeben. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend in Köln statt.

Vier der acht bayerischen Preise gingen an ProSieben, unter anderem in der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" für das ProSieben Thema "Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban". Den Förderpreis erhielt die Streamingplattform Joyn für ihre Comedy-Serie "Intimate". Amazon Prime Video räumte in den Kategorien "Beste Kamera Fiktion" und "Beste Dokuserie" ab. An Sky ging ein Fernsehpreis für "Erfundene Wahrheit - Die Relotius-Affäre". Mit dem Ehrenpreis der Stifter wurde Produzent und Regisseur Michael "Bully" Herbig ausgezeichnet.