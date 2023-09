Ostdeutsche Friedensbewegung

Evangelische Kirche feiert 40 Jahre "Schwerter zu Pflugscharen"

Die Schmiedeaktion "Schwerter zu Pflugscharen" im Lutherhof in Wittenberg war vor 40 Jahren ein Meilenstein der DDR-Friedensbewegung. Am 21. September erinnert die evangelische Kirche am Ort des Geschehens mit einem "Friedensfest" an den Jahrestag.