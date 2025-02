Augsburg, München (epd). Zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in Bayern ist ein orthodoxer Priester zum Vorsitzenden gewählt worden. Der Ständige Ausschuss habe bei seiner Sitzung am Wochenende den griechisch-orthodoxen Archimandrit Georgios Siomos aus München zum Vorsitzenden gewählt, heißt es auf der Homepage des ACK Bayern. Siomos habe bereits in der letzten Legislaturperiode im Vorstand mitgewirkt.

Neben Siomos wurden den Angaben zufolge der evangelische Regionalbischof für München, Thomas Prieto Peral, sowie der Bamberger Domkapitular Elmar Koziel und Constanze Pfund, Majorin der Heilsarmee, in den neuen ACK-Vorstand gewählt. Der Vorstand vertritt die 20 Mitgliedskirchen und wird alle vier Jahre gewählt. In der ACK sind neben der katholischen und der evangelischen unter anderem auch verschiedene orthodoxe Kirchen vertreten sowie Anglikaner, Altkatholiken, evangelische Freikirchen und die Heilsarmee.