Pappenheim (epd). Am Silvesterabend teilen statt knallen, das ist die Devise der Aktion "Brot statt Böller". Die Spendengelder der Aktion kommen der brasilianischen Partnerorganisationen der Evangelischen Landjugend (ELJ) zugute, in denen Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird, heißt es in der Mitteilung der ELJ Bayern vom Donnerstag.

Die Agrarberatung Centro de Apoio e Promocao da Agroecologia (CAPA) im Bundesstaat Paraná berät Kleinbauern in ökologischer Landwirtschaft. So könnten sie sich mit wenigen Hektar Land eine Lebensgrundlage schaffen. Die CAPA gehört zur Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien. Die Kindertagesstätte Creche Cantinho Amigo liegt in einem Armenviertel im Ballungsraum der Millionenstadt Belo Horizonte. Die Einrichtung für 40 Kinder legt Wert auf Bildung und gesunde Ernährung. Träger ist eine evangelische diakonische Einrichtung.

Die kirchliche Spendensammelaktion dieser Art zum Jahresende gibt es bereits seit über 30 Jahren. "Im vergangenen Jahr, wie auch in den Jahren zuvor, konnten jeweils 7.000 Euro Spenden an jede der beiden Partnerprojekte weitergeben werden", sagte der Referent für den Entwicklungspolitischen Arbeitskreis der ELJ, Friedel Röttger. Neben dem Spendenaufruf "Brot statt Böller" organisiere der Arbeitskreis mehrmals im Jahr Aktionen mit Brasilien, unter anderem einen regelmäßigen Jugendaustausch.